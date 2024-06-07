Байден оголосив про пакет військової допомоги Україні у $225 млн
Президент США Джо Байден на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Франції оголосив про новий пакет військової допомоги Україні розміром $225 млн, повідомила кореспондентка CNN Наталія Бертран.
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"Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на $225 млн, за що Зеленський йому подякував", – написала вона. Її колеги з AP додали, що американський президент перепросив перед Зеленським за затримки у допомозі.
Зранку 7 червня журналісти Associated Press повідомили, що пакет включатиме:
→ боєприпаси для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS,
→ мінометні системи й артилерійські снаряди,
→ ракети для системи протиповітряної оборони HAWK,
→ зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4,
→ 155-мм гаубиці,
→ бронетехніку, патрульні катери та запчастини й інше обладнання.
Це озброєння нададуть Україні з наявних запасів США, щоб воно могло швидко потрапити на фронт.
- 10 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн, який включав ракети для ЗРК Patriot і бойові машини піхоти Bradley.
- 24 травня Вашингтон виділив черговий пакет військової допомоги Україні на $275 млн, до якого увійшли, зокрема, боєприпаси для систем HIMARS та артилерійські снаряди.
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