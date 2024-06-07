Байден оголосив про пакет військової допомоги Україні у $225 млн

Про це американський лідер заявив на зустрічі з Володимиром Зеленським у Франції

Джо Байден (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Франції оголосив про новий пакет військової допомоги Україні розміром $225 млн, повідомила кореспондентка CNN Наталія Бертран.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на $225 млн, за що Зеленський йому подякував", – написала вона. Її колеги з AP додали, що американський президент перепросив перед Зеленським за затримки у допомозі.

Зранку 7 червня журналісти Associated Press повідомили, що пакет включатиме:

→ боєприпаси для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS,

→ мінометні системи й артилерійські снаряди,

→ ракети для системи протиповітряної оборони HAWK,

→ зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4,

→ 155-мм гаубиці,

→ бронетехніку, патрульні катери та запчастини й інше обладнання.

Це озброєння нададуть Україні з наявних запасів США, щоб воно могло швидко потрапити на фронт.

10 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн, який включав ракети для ЗРК Patriot і бойові машини піхоти Bradley.

24 травня Вашингтон виділив черговий пакет військової допомоги Україні на $275 млн, до якого увійшли, зокрема, боєприпаси для систем HIMARS та артилерійські снаряди.

Читайте також: Байден: Бити нашою зброєю по Москві та Кремлю Україні не дозволяли