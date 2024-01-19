Безпілотники ГУР атакували нафтобазу під Брянськом, цілі уражено – джерело

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У Брянській області РФ зранку 19 січня пролунали вибухи, російське міністерство оборони відзвітувало про нібито збиття безпілотника. Водночас місцеві Telegram-канали поширили відео, на якому видно займання нафтобази, співрозмовник LIGA.net у спецслужбах заявив, що це – наслідок успішної операції Головного управління розвідки.

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Очевидці стверджують, що епізод відбувся у місті Клинці Брянської області. Місцеві жителі заявили, що чули "потужний вибух", після чого побачили загоряння у напрямку нафтобази.

Губернатор області Олександр Богомаз заявив про "спробу атакувати об'єкти на території міста Клинці за допомогою безпілотників".

За його словами, дрон був нібито пригнічений засобами радіоелектронної боротьби, однак під час його знищення "сталося скидання боєприпасу на територію Клинцовської нафтобази".

Співрозмовник LIGA.net заявив, що ця атака – продовження операцій ГУР із завдання ударів по військових об'єктах окупантів.

Він додав, що цілі уражено.

1 січня в ГУР повідомили, що в російському Бєлгороді було ліквідовано офіцера слідчого комітету Росії в результаті ударів по російських військових об'єктах 30 грудня 2023 року.

5 січня в ГУР повідомили, що провели рейд у Грайворонському районі Бєлгородської області, коли вище військове керівництво армії загарбників запланувало перевірку через нібито скарги особового складу на погані умови служби. Пізніше начальник розвідки Буданов повідомив, що в результаті рейду тяжке поранення отримала "досить знакова" особа серед російських окупантів.

У ніч проти 16 січня в Бєлгородській і Воронезькій областях Росії лунали вибухи, місцева влада повідомила про дронову атаку.

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