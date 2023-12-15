Bild написав, що РФ хоче захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя до 2026 року. У ГУР прокоментували

Володимир Путін (Фото: EPA)

Німецький таблоїд Bild з посиланням на джерела у розвідці ФРН написав, що Росія планує захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя до 2026 року. У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Москва справді хоче просуватися на фронті.

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За даними німецької розвідки, у Кремлі розраховують на зниження підтримки України з боку Заходу, а також на імітацію переговорів, щоб заплутати світову спільноту щодо "мирних намірів" Росії.

Зазначається, що насправді РФ не планує жодного перемир'я і розробляє новий середньостроковий план війни проти України.

План полягає в тому, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську області, а також дійти до річки Оскол у Харківській області до кінця 2024 року. Також до кінця 2026 року ворог хоче наступати далі, щоб захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя.

На Херсонщині росіяни планують утримувати оборону по Дніпру, не наступаючи на Херсон чи Одесу.

Плани Росії до 2026 року, за даними Bild

"Усі східні території ліворуч від Дніпра мають бути завойовані протягом 36 місяців. Тоді річка стане новим фронтом. Влада РФ готова щороку втрачати в Україні до 100 000 солдатів", – заявляє Bild.

LIGA.net звернулася за коментарями до представника ГУР Андрія Черняка, який підтвердив наміри окупантів просуватися на фронті далі, але зазначив, що Росія не має необхідних для цього військових ресурсів.

"Путін учора на пресконференції все озвучив. Вони намагатимуться і збираються йти далі, але достатніх сил та засобів не мають", – сказав Черняк.





Представник Білого дому Джон Кірбі зазначив, що Путін ще раз Під час "прямої лінії" 14 грудня диктатор Володимир Путін сказав, що "мир настане лише тоді, коли Росія досягне своєї мети". Американський Інститут вивчення війни (ISW) написав, що таким чином глава Кремля вкотре висловив своє небажання брати участь у переговорах з Україною та заявив, що мир буде лише тоді, коли Росія досягне своїх максималістських цілей, які рівнозначні повній капітуляції України та Заходу.Представник Білого дому Джон Кірбі зазначив, що Путін ще раз підтвердив свою мету — повністю захопити Україну та підкорити її народ, а тому Конгрес США має ухвалити новий пакет допомоги Києву якнайшвидше.

Водночас начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році.

"Можу вам єдине сказати: планів вести війну в 2025 році у РФ станом на даний момент немає. У них також є проблеми. Справа не тільки в настроях суспільства, а й у ресурсах. Тому що ця війна дуже дорога. І ресурси там необмежені. Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужі кошти, а вони – за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо ", – наголосив розвідник.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, що ширшими будуть операції там, то краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: Путіна та його оточення в РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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