Близький до Трампа пастор вважає, що Путіну "відплатить Бог", як і минулим диктаторам
Американський пастор Марк Бернс вважає, що "Бог обов'язково відплатить" російському диктатору Володимиру Путіну, як це було з тиранами минулого. Про це американський євангельський служитель, якого називають особистим духовним радником президента США Дональда Трампа, розповів у інтерв'ю LIGA.net.
"Бог обов'язково відплатить Путіну, як це було з Гітлером і Пол Потом (диктатор Камбоджі, керівник руху "червоних кхмерів", за майже чотири роки правління яких загинуло від 1,5 до 3 млн людей при 6,5 млн населенні країни. – Ред.). Зрештою, їхні серця перестануть битися, і вони зустрінуть свого Творця. Бог завжди панує, і вони помруть, а він – житиме вічно", – заявив Бернс.
Він вважає, що, з духовного погляду, основною причиною цієї війни є гріх жадібності й гордині: "Росія, під керівництвом Володимира Путіна, керується саме цими гріхами, прагнучи отримати владу й контроль над українським народом, який не є і не має бути рабом. Це зло, що походить "з воріт пекла".
Бернс зазначив, що "жадібність і гординя розбещують серце", і нагадав, що в історії було багато прикладів, коли диктатори як-от Гітлер, Йосип Сталін та Беніто Муссоліні "використовували тероризм для контролю над своїм народом, і всі ці дії ґрунтувалися на жадібності та бажанні влади".
"Ісус Христос, навпаки, вчив лідерів служити своєму народу, а не панувати над ним. Він омивав ноги апостолам, показуючи, що справжнє лідерство – це служіння", – зауважив пастор.
Водночас, додав він, ця війна є "свідченням духовної сили й віри".
"Попри всі труднощі, Бог підіймає своїх "генералів" і "лідерів", щоб вони захищали та боролися зі злом. Україна, навіть під час бомбардувань, кличе живого Бога. Віряни, які страждають від війни, продовжують молитися і вірити, що віддають всю славу Богу. Це доказ того, що навіть у найтяжчі часи віра може бути непохитною", – вважає Бернс.
- У березні пастор відвідав Україну – побував у Бучі, Ірпені та Бородянці – і відтоді повністю змінив свою думку щодо російсько-української війни. Пояснює: був під впливом неправдивих новин. І Трамп також є "жертвою номер один" таких фейків (детальніше в інтерв'ю з Бернсом).
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