"Велика територія". Резніков заявив, що Росія не зможе знищити всю Україну ядерною зброєю
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія не зможе знищити всю Україну ядерною зброєю. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, не існує ядерної зброї, здатної знищити країну з такою великою територією, як Україна.
Він зазначив, що існують питання щодо стану ядерного арсеналу росіян, оскільки останнє випробування було 1998 року на полігоні в Казахстані.
"Жодна ядерна бомба не впорається з опором українців. Дивіться, ті злочини, які вони скоїли на сході України та на півдні, де переважно жило російськомовне населення — Харківщина, Волноваха, Маріуполь, там більшість людей говорили російською, ми ж вами це знаємо, вони їх ненавидять, вони борються, хлопці воюють", — сказав Резніков.
Глава відомства наголосив, що в Україні зростають покоління, для яких росіяни є ворогами на десятиліття.
- 25 березня 2023 року Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Британії надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
- 9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.
- 14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь уже нібито почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.
- 1 липня генерал ЗСУ Наєв заявив, що Україна поки що не фіксувала переміщень ядерної зброї в Білорусі.
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