Бронювання діячів пересувних цирків. Мінкульт назвав кількість заброньованих та їх функцію

Ростислав Карандєєв (Фото: Мінкульт)

Зараз колективи державних пересувних цирків виконують важливу функцію щодо допомоги збалансування трагічної інформації. Наразі зі 155 людей дирекцій державних пересувних циркових колективів лише 14 заброньовані від мобілізації, адже це критична частина "без якої цьому підприємству немає сенсу працювати". Про це LIGA.net розповів глава Міністерства культури Ростислав Карандєєв.

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Він зазначив, що діячі культури зобов'язані брати участь у заходах відновлення ментального здоров'я.

"Вони виконують зараз важливу функцію щодо замовлення потреб населення на відносно мирній території й відвідувачами заходів, які проводяться в закладах циркового мистецтва, є діти, є сім'ї військовослужбовців, які потребують сьогодні уваги та культурно-освітньої послуги, яка допомагає їм вижити в умовах війни, збалансувати, на жаль, ту трагічну інформацію, яка йде зі всіх сторін", – пояснив Карандєєв.

За його словами, це важлива місія для тієї кількості людей, яка там працює, а це – 155 людей дирекцій державних пересувних циркових колективів, із них тільки 46 військовозобов'язаних.

"Ми забронювали лише 14, а вісім людей мобілізовані, тому залишилось 32 незаброньованих. Ми забронювали лише критичну частину людей, без яких цьому підприємству немає сенсу працювати", – акцентував він.

Міністр додав, що діячі колективів працюють, зокрема, у віддалених місцях, куди не доїжджають великі колективи, а це: деокуповані території, прифронтові та "складні" місця, а також госпіталі, де авдиторією є українські військовослужбовці.

8 квітня стало відомо, що Міністерство культури вирішило забронювати від мобілізації діячів культури та медіа, зокрема додавши до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, "Пересувний цирк України".

9 квітня Карандєєв назвав хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа неповагою до людей цієї сфери та "примітивною оцінкою їхнього суспільного значення".

Глава Мінкульту Карандєєв розповів, що підприємства та організації, які хочуть забронювати своїх працівників від мобілізації, подають відповідні заявки Міністерству культури, воно перенаправляє їх до Генерального штабу ЗСУ, а остаточний висновок оголошує Міністерство економіки.

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