Британія передасть Україні військові кораблі класу Sandown у рамках нової коаліції

Судна оснащені тралами для пошуку та знешкодження мін. Окрім того, вони мають зенітне та протичовнове озброєння

Корабель класу Sandown (Фото: Мілітарний)

Військово-морські сили ЗСУ отримають від флоту Великої Британії два тральники-шукачі мін класу Sandown. Про це повідомили у пресрелізі Міноборони країни.

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Судна оснащені тралами для пошуку та знешкодження мін. Окрім того, вони мають зенітне та протичовнове озброєння.

У відомстві зазначили, що передання кораблів відбудеться у рамках коаліції підтримки України у Чорному морі. Її ініціатори – Велика Британія й Норвегія.

Нова коаліція надасть довгострокову підтримку Україні, зокрема навчання, обладнання й інфраструктуру для зміцнення безпеки в Чорному морі, пояснюють у британському Міноборони.

"Ці мінно-пошукові кораблі нададуть Україні важливий потенціал, який допоможе врятувати життя на морі й відкрити важливі експортні маршрути, які були сильно обмежені після того, як Путін розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення", — сказав міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Сьогодні він має оголосити про це офіційно. Крім того, очікується, що Шаппс оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні.

25 листопада на пресконференції Grain from Ukraine у Києві президент Володимир Зеленський заявив про домовленості з деякими західними союзниками про отримання Україною військових катерів для забезпечення безпеки суден у "зерновому коридорі" у Чорному морі.

Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи в липні 2023 року Росія почала атакувати українські порти як у районі Одеси, так і на Дунаї.

У серпні Україна відкрила новий морський маршрут з Одеси, який спочатку використовувався для виходу цивільних суден, що застрягли в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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