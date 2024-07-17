Чоловіків без військово-облікових документів більше не випускають за кордон: вже є десятки відмов

За даними ДПСУ, до 17 липня загальна кількість відмов через невідповідність умов виїзду коливалася на рівні 170-200 осіб

Кордон із Польщею. Ілюстративне зображення (Фото: Прикордонна служба Польщі)

Від 17 липня наявність військово-облікового документа під час перетинання кордону обов’язкова умова для всіх чоловіків віком від 18 до 60. З початку запровадження цього нововведення на кордоні вже є десятки відмов, зниження кількості перетинів не фіксується. Про це у коментарі для LIGA.net розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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Відтепер під час перетинання кордону на виїзд прикордонники перевіряють військово-облікові документи в усіх чоловіків віком від 18 до 60 років, зазначили в ДПСУ.

За словами Демченка, з початку запровадження цього нововведення на кордоні поки не фіксується зниження кількості перетинів, непорозумінь чи конфліктних ситуацій.

За його словами, переважна більшість чоловіків, які перетинали кордон, мали необхідні документи, хоча й були відмови в перетинанні кордону, але їх кількість незначна. Зокрема станом на 07:00 17 липня – не пропустили майже 40 людей.

"Водночас зазначу, що в попередні дні, до сьогоднішнього числа, загальна кількість відмов в перетині кордону на виїзд через невідповідність умов виїзду коливалася на рівні 170-200 осіб",- розповів він.

До 16 липня включно громадяни мали оновити військово-облікові дані. Продовження терміну оновлення даних не планується – у Міноборони вважають, що часу було достатньо. Детальніше про оновлення даних, про штрафи та обмежено придатних – у матеріалі LIGA.net .

. Демченко розповідав, що найбільшу кількість чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України, прикордонники ловлять на кордонах з Румунією та Молдовою.

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