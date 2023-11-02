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На зустріч Зеленського з медіа запросили "власника" Трухи. Данілов прокоментував

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02.11.2023, 15:25
На зустріч Зеленського з медіа запросили
Олексій Данілов (Фото: LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю LIGA.net прокоментував присутність, як стверджується, власника популярного Telegram-каналу Труха на зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками ЗМІ у середині жовтня. За його словами, главу держави "підставили".

"Я думаю, що президента підставили. Я не думаю, що він мав уявлення, хто буде на цій зустрічі", – сказав Данілов.

Відповідаючи на запитання, чи має Данілов уявлення, хто саме міг підставити Зеленського, секретар РНБО сказав: "Я багато про що маю уявлення, але я не можу на загал (розповідати. – Ред.)".

Він додав, що йому "не подобається ця ситуація".

Текстову і відеоверсії інтерв'ю Данілова чекайте незабаром на LIGA.net.

ДОВІДКА. Бабель повідомляв, що 16 жовтня Офіс президента запросив на закриту зустріч Зеленського із журналістами понад 20 людей. Зокрема, адміністратора/власника Telegram-каналу "Труха", якого неодноразово звинувачували у поширенні неточної інформації та фейків. Тоді шеф-редакторка Бабелю Катерина Коберник назвала таке рішення ОП "зневагою до професійних журналістів".
  • На початку вересня виданнями NGL.media і ҐРУНТ було опубліковане розслідування про Труху. Вони пов'язують Telegram-канал із харківським бізнесменом Володимиром Литвином, відомим зі скандалу з "рюкзаками Авакова". Зокрема, як заявляють журналісти, восени 2022 року власник Трухи Максим Лавриненко з колегами запустили онлайн-курс про заробітки у Telegram, і оплату за участь треба було переказувати на рахунок Олександри Смаракової, яка згодом вийшла заміж за голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна і взяла його прізвище.
  • Згодом Лунін підтвердив, що частина власників Telegram-каналу "Труха" є бізнес-партнерами його дружини.

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Мілана Головань
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Володимир Зеленськийвійнаолексій даніловтруха
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