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Уряд наказав чиновникам розмовляти з людьми "простіше": Немає часу на складну інформацію

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18.11.2023, 11:51
Уряд наказав чиновникам розмовляти з людьми
Кабмін (Фото: Офіс президента)

Кабмін зобов'язав чиновників спілкуватися з українцями доступніше. Органи влади мають не перевантажувати зміст надмірним обсягом інформації, кажуть у міністерстві культури та інформаційної політики.

"Сьогодні ми не можемо витрачати час на інформацію, що є складною для сприйняття. Чиновники грішать тим, що надають багато розʼяснень, які ускладнюють сприйняття викладеного матеріалу. Ухвалення такого розпорядження — реальний крок до розуміння змісту головних інформаційних меседжів урядових документів", – заявив виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандєєв.

Уряд схвалив рекомендації щодо викладення інформації посадовцями у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття.

Документ містить 30 пунктів, зокрема там наголошується на тому, що "структура повідомлення має бути простою, логічною, послідовною та однозначною, а речення повинні містити одну ідею".

Крім того, важливу інформацію варто розміщувати на початку документа, виділяючи жирним шрифтом або рамкою; слід уникати абревіатур, професійної лексики та скорочень, а також розміщення тексту на зображеннях або шрифтів із засічками.

Складними для сприйняття будуть і наявність кількох посилань в одному рядку, вважають у Мінкульті.

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Мілана Головань
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