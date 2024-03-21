Експерт: Світ вважає цирком "вибори" у РФ, але якщо будуть переговори – говоритимуть з Путіним

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Країни Заходу критикують нелегітимні вибори в Росії, але російського диктатора Володимира Путіна не поспішають визнавати нелегітимним – "бережуть" на випадок мирних переговорів. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив експерт-міжнародник Олексій Їжак.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Західний світ критикує "вибори", каже про їх недемократичність. Але зі сторони провідних країн та інституцій поки не видно кроків стосовно фактичного невизнання. Усі вважають це цирком. Та якщо будуть мирні переговори, то готові з Путіним говорити", – зазначив експерт.

Крім того, додає Олексій Їжак, це були перші "президентські вибори" в Росії, які пройшли без незалежного міжнародного спостереження.

"Режим вже не може жити інакше, як воювати заради власного виживання. Окуповані території – плацдарм для подальших нападів", – сказав він.

14 березня 2024 року МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.

Так звана Центральна виборча комісія РФ вранці 18 березня заявила, що Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента – у нього нібито 87,34% голосів.

Серед тих, хто привітав Путіна з "перемогою", – диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин та лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Читайте також: Клімкін: Легітимність Путіна нічого не означає, з ним все одно говоритимуть на Заході