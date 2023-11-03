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Данілов про політичний проєкт Арестовича: У нього антирейтинг 72%, навіть у Порошенка менше

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 09:36
Данілов про політичний проєкт Арестовича: У нього антирейтинг 72%, навіть у Порошенка менше - Фото
Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов не вірить в успіх політичного проєкту ексрадника глави Офісу президента Олексія Арестовича через високий антирейтинг останнього. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, якщо говорити про якийсь політичний проєкт Арестовича та його намір йти на вибори, то "ці конструкції не працюють".

"Якщо подивитися соціологію, то можна побачити, що його рейтинг з району 80% знизився до 72% недовіри. Куди з таким мотлохом ви претеся? Якщо у вас антирейтинг у 72%", – сказав Данілов.

Він зазначив, що "навіть" у п'ятого президента Петра Порошенка антирейтинг складає 64%.

  • Арестович з початку повномасштабного вторгнення повернувся до команди Офісу президента, мав посаду позаштатного радника. Після російського удару 14 січня 2023 року ракетою Х-22 по багатоповерхівці в Дніпрі, яка вбила десятки мирних жителів, окупанти вкинули, що "це ППО ЗСУ збило нашу ракету – вона відхилилася від траєкторії, впавши на будинок".
  • Того самого вечора Арестович "припустив" те саме. Згодом він "перепросив за серйозну помилку у прямому ефірі", а потім повідомив, що написав заяву про звільнення.
  • 17 січня 2023 року Арестовича було звільнено з посади позаштатного радника ОП.

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Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов
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