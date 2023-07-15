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Дані колаборантів з Харківщини почали вносити в базу Інтерполу

Этот материал также доступен на русском
15.07.2023, 00:12
Дані колаборантів з Харківщини почали вносити в базу Інтерполу - Фото
Фото: Сергій Болвінов

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов заявив, що інформацію про колаборантів і зрадників з регіону, які можуть перебувати в Європі, почали вносити в базу Інтерполу.

"Спокійне життя в країнах ЄС для наших колаборантів добігає кінця – розпочали співпрацю з Інтерполом. Кожного, хто був причетний до співпраці з росіянами під час окупації, вносимо в базу та даємо заявку в Інтерпол", - написав він у Facebook.

Він наголосив, що є "безліч випадків", коли "вчорашні фанати РФ та її армії" переховуються не на території країни-агресора, а саме в Євросоюзі, при цьому вони позиціюють себе постраждалими від війни.

Болвінов наголосив, що Нацполіція повідомляє іноземним колегам про те, що "ці люди – не "жертви війни" або політичні біженці, якими намагаються там виглядати, а підозрювані в кримінальних злочинах в Україні".

Він додав, що за добу Нацполіція Харківщини відправила до бази Інтерполу дані 25 втікачів.

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Мілана Головань
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