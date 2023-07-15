Дані колаборантів з Харківщини почали вносити в базу Інтерполу

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов заявив, що інформацію про колаборантів і зрадників з регіону, які можуть перебувати в Європі, почали вносити в базу Інтерполу.

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"Спокійне життя в країнах ЄС для наших колаборантів добігає кінця – розпочали співпрацю з Інтерполом. Кожного, хто був причетний до співпраці з росіянами під час окупації, вносимо в базу та даємо заявку в Інтерпол", - написав він у Facebook.

Він наголосив, що є "безліч випадків", коли "вчорашні фанати РФ та її армії" переховуються не на території країни-агресора, а саме в Євросоюзі, при цьому вони позиціюють себе постраждалими від війни.

Болвінов наголосив, що Нацполіція повідомляє іноземним колегам про те, що "ці люди – не "жертви війни" або політичні біженці, якими намагаються там виглядати, а підозрювані в кримінальних злочинах в Україні".

Він додав, що за добу Нацполіція Харківщини відправила до бази Інтерполу дані 25 втікачів.

12 травня 2023 року в СБУ заявили про викриття нових фактів злочинної діяльності ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника, якого підозрюють у державній зраді.

Колишній начальник Головного управління СБУ у Криму Олег Кулініч постане перед судом. За версією слідства, він працював на Федеральну службу безпеки РФ.

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