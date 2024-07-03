Держдеп: США дозволять Україні бити глибше по Росії, якщо та спробує розширити фронт
Помічник Держсекретаря США з питань Європи Джеймс О'Браєн заявив, що якщо Росія спробує розширити фронт, то Вашингтон дозволить Україні вести вогонь на більшу відстань. Так він відповів на відповідні запитання американських законодавців на слуханнях в комітеті палати представників з міжнародних відносин.
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"Якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань", – сказав він.
Водночас зараз США спостерігають "різкі зміни у здатності Росії наступати через втрату критично важливих об'єктів у зоні, де дозволено вести вогонь".
Цій відповіді передувала дискусія конгресменів з обох партій.
Наприклад, конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив, що "хоча деякі обмеження на українські контратаки вже було знято, цього очевидно недостатньо".
Раніше лідер меншості в комітеті з Міжнародних відносин палати представників, конгресмен-демократ Грегорі Мікс заявив в коментарі Голосу Америки, що також підтримує розширення географії ударів по території РФ.
За словами іншого конгресмена-республіканця Томаса Кіна, що навіть після того, як США зняли заборону на удари по РФ вздовж кордону, це все одно "напівзаходи".
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- У Білому домі пояснили: США дозволили Україні використовувати американську зброю, щоб уражати будь-які російські сили, які атакують Україну, — це стосується не лише тих, які розташовані поблизу Харкова.
- 1 липня президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією американського конгресу: обговорили головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткові системи ППО та ракети до них.
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