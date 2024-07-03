Держдеп: США дозволять Україні бити глибше по Росії, якщо та спробує розширити фронт

Конгресмени виступили за надання дозволу Україні стріляти на більшу відстань по території РФ

Джеймс О'Браєн (Фото: ЕРА/Boris Pejovic)

Помічник Держсекретаря США з питань Європи Джеймс О'Браєн заявив, що якщо Росія спробує розширити фронт, то Вашингтон дозволить Україні вести вогонь на більшу відстань. Так він відповів на відповідні запитання американських законодавців на слуханнях в комітеті палати представників з міжнародних відносин.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань", – сказав він.

Водночас зараз США спостерігають "різкі зміни у здатності Росії наступати через втрату критично важливих об'єктів у зоні, де дозволено вести вогонь".

Цій відповіді передувала дискусія конгресменів з обох партій.

Наприклад, конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив, що "хоча деякі обмеження на українські контратаки вже було знято, цього очевидно недостатньо".

Раніше лідер меншості в комітеті з Міжнародних відносин палати представників, конгресмен-демократ Грегорі Мікс заявив в коментарі Голосу Америки, що також підтримує розширення географії ударів по території РФ.

За словами іншого конгресмена-республіканця Томаса Кіна, що навіть після того, як США зняли заборону на удари по РФ вздовж кордону, це все одно "напівзаходи".

Читайте також: Голова розвідкомітету Конгресу виступив за ширше використання зброї США для ударів по РФ