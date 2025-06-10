Держслужба з етнополітики: Удар по Софії Київській є злочином проти світової культури

Під час чергової російської атаки по Києву пошкоджено Софійський собор

Ілюстративне фото: Robert Ghement/EPA

Удар по Софійському собору у Києві є актом російського державного вандалізму та злочином проти світової культури, який потребує реакції ЮНЕСКО та світових лідерів. Про це заявила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

Під час масованої комбінованої атаки на Київ 10 червня вибуховою хвилею пошкоджено пам’ятку архітектури XI століття Софійський собор. Зокрема, тинькований карниз центральної абсиди східного фасаду.

"Кремлівський диктатор, який годинами ладен уводити світову громадськість у псевдоісторичні екскурси і оповідки про половців і печенігів, не роздумуючи, насилає орди ракет і дронів на Собор, який зберігає пам’ять про київських князів, про витоки давньоруської державності", – заявили в держслужбі.

У відомстві зазначили, що це не перша спроба знищити українську духовну спадщину. Зокрема, нагадали про атаку на Бабин Яр, кафедральні православні собори, кладовища, синагоги, місця поклонінь та понад 600 культових будівель.

Держслужба закликала ЮНЕСКО та "політичних лідерів, які ще мають ілюзії щодо можливості домовитися зі злодіями та цивілізованих правил гри" відреагувати на удар по Софії Київській.

"Якщо агресора не зупинити – він знищуватиме і наше минуле, і наше майбутнє", – йдеться у заяві.