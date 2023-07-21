Дрони ЗСУ українського виробництва: Закуплено тисячі, яких саме – невідомо через безпеку
Міноборони взяло на озброєння 28 моделей безпілотників українського виробництва, до ЗСУ було поставлено "тисячі одиниць" у межах закупівель відомства. Водночас невідомо, які саме БПЛА та в яких обсягах постачаються. Це обумовлено міркуваннями безпеки, йдеться у повідомленні міністерства.
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Зокрема, взято на озброєння дев'ять моделей дронів-камікадзе (три літакового типу) та шість моделей FPV-дронів.
Міноборони закупило "тисячі одиниць" БПЛА і дронів для ЗСУ, йдеться у повідомленні.
Завдяки спрощеним процедурам прийняття та введення в експлуатації нового озброєння становить близько 3-5 тижнів, стверджує відомство.
"Постачання БПЛА українського виробництва для потреб ЗСУ постійно зростає у геометричній прогресії", – пише Міноборони.
Відомство уклало контракти з українськими компаніями на серійне виробництво 10 моделей БПЛА різних типів.
Найменування та обсяги безпілотників не розкриваються "з міркувань безпеки".
Ці обсяги постачання визначені на підставі потреби, яку сформував Генштаб ЗСУ.
У 2023 році Міноборони уклало з Укроборонпромом державний контракт на закупівлю розвідувального дрона.
Також наразі завершені випробування єдиного дрона-камікадзе, розробником якого є одне з підприємств Укроборонпрому.
Зараз йде процедура допуску цього БПЛА до експлуатації, після чого визначать обсяг закупівлі для ЗСУ.
Згідно з бюджетними приписами, заборонено укладати контракти на неіснуючі моделі дронів.
Закупівля БПЛА здійснюється виключно на підставі потреби від Генштабу, що формується стосовно лише реально наявних засобів.
- Заступник міністра оборони Дейнега повідомляв, що наразі у росіян є перевага у FPV-дронах.
- Також він пояснив, що Міноборони не закуповує китайські цивільні дрони Mavic нібито через те, що це може зіпсувати стосунки України зі США.
- На сайті публічних закупівель Prozorro з'явились тендери місцевих громад на закупівлю дронів для ЗСУ. Це відбулось після низки скандалів щодо деяких закупівель місцевої влади. Зокрема, в одному з районів Києва адміністрація оголошувала тендер на закупівлю барабанів для укриттів.
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