Директор ЦРУ: Україна може піти у наступ наприкінці 2024 року, але потрібна допомога від США
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що Україна може повернути собі наступальну ініціативу наприкінці 2024-го чи на початку 2025 року, якщо Палата представників схвалить продовження військової допомоги. Про це він повідомив під час слухань у Сенаті.
За його словами, американська розвідка вважає, що за додаткової допомоги Україна зможе триматися в активній обороні до кінця 2024 – початку 2025 року.
Він зазначив, що Сили оборони можуть продовжувати завдавати збитків Росії не лише ударами по тимчасово окупованому Криму, але й по Чорноморському флоту — за останні пів року вдалося потопити 15 кораблів росіян.
Бернс заявив, що Україна може повернути собі наступальну ініціативу, що поставить її у "сильнішу позицію" на можливих переговорах з диктатором Володимиром Путіним.
"Україна могла б зберегти себе як сильна та незалежна країна, закріпитися в західних інститутах і мати простір і безпеку, щоб оговтатися від агресії та надати Росії мати справу з довгостроковими наслідками жорстокого та дурного вторгнення Путіна", – сказав директор ЦРУ.
- 6 грудня 2023 року міністерка фінансів США Єллен заявила, що її країна нестиме відповідальність за можливу поразку України, якщо Конгрес не схвалить нову допомогу Києву.
- 14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою, а 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
- 4 березня Джонсон особисто зустрічався з республіканцями нижньої палати Конгресу, які прихильно ставляться до компромісного законопроєкту Сенату. Вони хочуть доопрацювати цей документ та винести на голосування у квітні.
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