Директор ЦРУ: Україна може піти у наступ наприкінці 2024 року, але потрібна допомога від США

Вільям Бернс (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що Україна може повернути собі наступальну ініціативу наприкінці 2024-го чи на початку 2025 року, якщо Палата представників схвалить продовження військової допомоги. Про це він повідомив під час слухань у Сенаті.

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За його словами, американська розвідка вважає, що за додаткової допомоги Україна зможе триматися в активній обороні до кінця 2024 – початку 2025 року.

Він зазначив, що Сили оборони можуть продовжувати завдавати збитків Росії не лише ударами по тимчасово окупованому Криму, але й по Чорноморському флоту — за останні пів року вдалося потопити 15 кораблів росіян.

Бернс заявив, що Україна може повернути собі наступальну ініціативу, що поставить її у "сильнішу позицію" на можливих переговорах з диктатором Володимиром Путіним.

"Україна могла б зберегти себе як сильна та незалежна країна, закріпитися в західних інститутах і мати простір і безпеку, щоб оговтатися від агресії та надати Росії мати справу з довгостроковими наслідками жорстокого та дурного вторгнення Путіна", – сказав директор ЦРУ.

6 грудня 2023 року міністерка фінансів США Єллен заявила, що її країна нестиме відповідальність за можливу поразку України, якщо Конгрес не схвалить нову допомогу Києву.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою, а 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

4 березня Джонсон особисто зустрічався з республіканцями нижньої палати Конгресу, які прихильно ставляться до компромісного законопроєкту Сенату. Вони хочуть доопрацювати цей документ та винести на голосування у квітні.

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