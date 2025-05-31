Ердоган після розмови з Зеленським закликав до прямого діалогу з Путіним у Стамбулі

Проведення переговорів на рівні глав держав після завершення зустрічей між делегаціями буде корисним для мирного процесу, заявили в Анкарі

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: EPA)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив, що наступним кроком на шляху до миру має стати зустріч на рівні глав держав. Про це повідомила пресслужба адміністрації президента Турецької Республіки.

Ердоган заявив, що проведення зустрічей на рівні глав держав після завершення зустрічей між делегаціями буде корисним для мирного процесу і що, на його думку, це слід зробити без зайвих зволікань.

Він також зазначив, що Туреччина і далі працюватиме над забезпеченням справедливого та міцного миру між Україною й Росією.

Також Анкара виступає за продовження переговорів, розпочатих у Стамбулі між делегаціями двох країн, а також вона задоволена тим, що обмін полоненими, домовлений на переговорах у Стамбулі, був здійснений у стислі терміни.

"Наш Президент заявив, що обговорення можливого припинення вогню на другому раунді переговорів, запланованих на проведення у Стамбулі, прокладе шлях до миру, і що участь обох країн у зустрічі з сильним складом делегацій є важливою для продовження імпульсу, наданого на шляху до миру", – йдеться в заяві пресслужби.

30 травня президент Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом, під час якої йшлося про переговори України та Росії у Стамбулі. Обговорювали як результати минулої зустрічі, так і плани щодо наступних.



