Ердоган після розмови з Зеленським закликав до прямого діалогу з Путіним у Стамбулі
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив, що наступним кроком на шляху до миру має стати зустріч на рівні глав держав. Про це повідомила пресслужба адміністрації президента Турецької Республіки.
Ердоган заявив, що проведення зустрічей на рівні глав держав після завершення зустрічей між делегаціями буде корисним для мирного процесу і що, на його думку, це слід зробити без зайвих зволікань.
Він також зазначив, що Туреччина і далі працюватиме над забезпеченням справедливого та міцного миру між Україною й Росією.
Також Анкара виступає за продовження переговорів, розпочатих у Стамбулі між делегаціями двох країн, а також вона задоволена тим, що обмін полоненими, домовлений на переговорах у Стамбулі, був здійснений у стислі терміни.
"Наш Президент заявив, що обговорення можливого припинення вогню на другому раунді переговорів, запланованих на проведення у Стамбулі, прокладе шлях до миру, і що участь обох країн у зустрічі з сильним складом делегацій є важливою для продовження імпульсу, наданого на шляху до миру", – йдеться в заяві пресслужби.
30 травня президент Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом, під час якої йшлося про переговори України та Росії у Стамбулі. Обговорювали як результати минулої зустрічі, так і плани щодо наступних.
- Глава МЗС Туреччини сподівається на зустріч Ердогана, Трампа, Путіна і Зеленського за результатами переговорів у Стамбулі.
- Також Сибіга зазначив, що Україна хоче завчасно отримати "меморандум" від Росії, аби наступна зустріч у Стамбулі була змістовною.
- Кремль обіцяв представити "меморандум" зі своїм баченням кроків до припинення вогню одразу після великого обміну полоненими, що завершився 25 травня, але донині цього не зробив. Тим часом Київ уже передав Москві свій документ.
- 29 травня стало відомо, що наступна зустріч російської й української делегацій може відбутися 2 червня у Стамбулі. Склад російської делегації не зміниться.