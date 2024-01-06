F-16 для ЗСУ. Данія збилася з графіка, літаки прибудуть в Україну на пів року пізніше – Berlingske

Копенгаген мав постачити перші шість літаків до Нового 2024 року

Винищувач F-16 (Фото: ЕРА)

У пресслужбі міністерства оборони Данії заявили журналістам газети Berlingske, що постачання в Україну винищувачів F-16 затримуються на пів року у зв'язку з низкою факторів. Раніше данська прем'єрка Метте Фредеріксен обіцяла реалізувати постачання до Нового року.

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"За даними міністерства оборони, шість літаків, які повинні були достачити до Нового року, прибудуть пізніше", – проінформували журналістів у відомстві.

У публікації йдеться, що графік постачань завжди залежав від виконання низки умов, серед яких – успішна підготовка українських пілотів, а також наявність достатньої логістики та інфраструктури для обслуговування F-16 в Україні, заявили в міністерстві. Більш детальної інформації Міноборони не надало.

У відомстві зазначили, що з боку України все ще "не виконано ряд умов для того, щоб вона могла використовувати винищувачі".

За нинішнім графіком, передання літаків має відбутися в другому кварталі 2024 року, уточнили у Копенгагені.

10 листопада 2023 року в Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичні навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками в Данії.

5 січня повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 в Данію і близько 50 осіб в період з березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

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