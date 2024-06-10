Фон дер Ляєн обіцяє збудувати у Європарламенті більшість з проукраїнськими силами

Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Після перемоги на виборах до Європарламенту Європейська народна партія будуватиме "широку більшість для сильної Європи" з проєвропейськими і проукраїнськими силами. Про це у Брюсселі заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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"Я завжди говорила, що хочу створити широку більшість для сильної Європи. У своєму першому мандаті я продемонструвала, чого може досягти сильна Європа. Моя мета — продовжити цей шлях з тими, хто є проєвропейським, проукраїнським, за верховенство права, і з завтрашнього дня ця робота починається знову", – сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що Європейська народна партія є "якорем стабільності, і виборці визнають наше лідерство протягом п'яти років".

Крім того, за словами президентки Єврокомісії, світ навколо є нестабільним, і вона "ніколи не дозволить дестабілізувати суспільство та послабити Європу".

"І саме тому я щодня борюся за сильну Європу. І ці результати виборів показують, що більшість європейців хочуть сильної Європи", – резюмувала фон дер Ляєн.

Попередні результати виборів показали, що Європейська народна партія перемагає, вона є найбільшою групою у парламенті.

9 червня 2024 року стало відомо, що французьке ультраправе національне об’єднання (RN) Марін Ле Пен, попередньо, набирає близько 31,5%, партія Макрона – 15%, соціалісти – 14%.

Після цього президент Франції заявив, що через результати голосування розпускає парламент.

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