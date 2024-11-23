Global Defense Corp: У Курській області вбито 500 солдатів КНДР і російського генерала

Низка ЗМІ стверджує, що українські військові вдарили по Курській області ракетою Storm Shadow

Кім Чен Ин та солдати армії КНДР (Фото: EPA)

Внаслідок українського удару нібито ракетами Storm Shadow по Мар'їному в Курській області могли загинути 500 солдатів Північної Кореї та генерал-лейтенант Валерій Солодчук. Про це повідомляє Global Defense Corp із посиланням на "чисельні джерела".

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Згідно з отриманою інформацією, Збройні Сили України 20 листопада могли вразити підземний об'єкт на території Росії. За інформацією військового порталу Defense Express, удар прийшовся по санаторію Управління справами президента РФ.

Військовий портал також посилається на інформацію Telegram-каналу "Досьє Шпигуна" стосовно жертв. Згідно з цими даними, в результаті атаки могли загинути 18 російських військових, зокрема Солодчук, і 500 північнокорейських солдатів. Ще 33 окупанти були поранені.

Валерій Солодчук (Фото: російські ресурси)

Також за інформацією цього Telegram-каналу, який, як стверджує Defense Express, має інсайдерські дані, серед поранених числяться троє військових із КНДР (двоє чоловіків з тяжкими пораненнями, жінка-медикиня — з легкими).

21 листопада The Wall Street Journal з посиланням на анонімних західних офіційних осіб повідомило, що в Курській області було поранено "високопоставленого північнокорейського генерала".

Про удар по Курській області 20 листопада повідомили Сили безпілотних систем у своєму Telegram-каналі. Стверджувалося, що було вражено командний пункт росіян у районі Мар'їного.

413 окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" натякнув, що удар завдала британська ракета Storm Shadow. Проте інформація потребує офіційного підтвердження.