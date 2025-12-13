Гамбія, Сьєрра-Леоне та Панама. Зеленський ввів масштабні санкції проти тіньового флоту РФ

Україна запровадила санкції проти 656 морських суден російського тіньового флоту – найчастіше вони ходили під прапорами Гамбії, Сьєрра-Леоне та Панами

Танкер тіньового флоту рф. Фото Vesselfinder

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 656 морських суден, які є частиною тіньового флоту, повідомляє Офіс президента.

Це – найбільший санкційний пакет, який будь-коли застосовували до тіньового флоту Росії.

"За результатами моніторингу Чорного, Червоного та Балтійського морів встановлено, що Росія використовувала ці судна для обходу санкцій Європейського Союзу, G7 та інших держав і в такий спосіб експортувала нафту, нафтопродукти й зріджений газ", – йдеться у повідомленні.

В Офісі президента відзначили, що власники та екіпажі кораблів вимикали Автоматичну ідентифікаційну систему і використовували схеми, які приховують право власності й походження вантажу.

Підсанкційні судна ходили під прапорами понад 50 країн, найчастіше – Гамбії, Сьєрра-Леоне, Панами та Камеруну. Україна передасть усю відповідну інформацію до цих держав і працюватиме з ними заради припинення видачі ліцензій.

Згідно із повідомленням, Україна працюватиме з партнерами над синхронізацією цих санкцій у їхніх юрисдикціях. Водночас значна частина суден уже перебуває під санкціями США, Великої Британії, Євросоюзу, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

10 грудня Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами ЗСУ уразила в Чорному морі танкер Dashan "тіньового флоту" країни-агресора РФ.

Наприкінці листопада вибухи також були ще на одному "тіньовому" танкері – інцидент стався поблизу узбережжя Африки. Згодом компанія-власник судна вирішила припинити всі судноплавні операції, пов'язані з Росією.

2 грудня танкер під прапором країни-агресора MIDVOLGA-2 заявив про атаку біля Турецького узбережжя. Водночас українське МЗС заперечило причетність Києва до цього, заявивши про можливу провокацію РФ.

Путін погрожував, що РФ "розширить" удари по українських портах та суднах, що заходять у них, нібито "у відповідь" на атаки по танкерах. Глава МЗС Сибіга зауважив, що нові погрози диктатора показують те, що він не збирається завершувати війну.