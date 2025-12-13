Гамбія, Сьєрра-Леоне та Панама. Зеленський ввів масштабні санкції проти тіньового флоту РФ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 656 морських суден, які є частиною тіньового флоту, повідомляє Офіс президента.
Це – найбільший санкційний пакет, який будь-коли застосовували до тіньового флоту Росії.
"За результатами моніторингу Чорного, Червоного та Балтійського морів встановлено, що Росія використовувала ці судна для обходу санкцій Європейського Союзу, G7 та інших держав і в такий спосіб експортувала нафту, нафтопродукти й зріджений газ", – йдеться у повідомленні.
В Офісі президента відзначили, що власники та екіпажі кораблів вимикали Автоматичну ідентифікаційну систему і використовували схеми, які приховують право власності й походження вантажу.
Підсанкційні судна ходили під прапорами понад 50 країн, найчастіше – Гамбії, Сьєрра-Леоне, Панами та Камеруну. Україна передасть усю відповідну інформацію до цих держав і працюватиме з ними заради припинення видачі ліцензій.
Згідно із повідомленням, Україна працюватиме з партнерами над синхронізацією цих санкцій у їхніх юрисдикціях. Водночас значна частина суден уже перебуває під санкціями США, Великої Британії, Євросоюзу, Канади, Австралії та Нової Зеландії.
- 10 грудня Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами ЗСУ уразила в Чорному морі танкер Dashan "тіньового флоту" країни-агресора РФ.
- Наприкінці листопада вибухи також були ще на одному "тіньовому" танкері – інцидент стався поблизу узбережжя Африки. Згодом компанія-власник судна вирішила припинити всі судноплавні операції, пов'язані з Росією.
- 2 грудня танкер під прапором країни-агресора MIDVOLGA-2 заявив про атаку біля Турецького узбережжя. Водночас українське МЗС заперечило причетність Києва до цього, заявивши про можливу провокацію РФ.
- Путін погрожував, що РФ "розширить" удари по українських портах та суднах, що заходять у них, нібито "у відповідь" на атаки по танкерах. Глава МЗС Сибіга зауважив, що нові погрози диктатора показують те, що він не збирається завершувати війну.
