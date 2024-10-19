Генштаб: Кількість новобранців зменшилась, одночасно проходять підготовку 20 000 осіб

В Україні є понад 25 навчальних об'єктів, кожен з яких має свою специфіку. Василь Румак заявив про зниження мобілізації

Фото: LIGA.net

Зараз у навчальних центрах одночасно проходять підготовку близько 20 000 новобранців, тоді як кілька місяців тому ця кількість була майже 35 000. Про це на брифінгу повідомив начальник відділу підготовки в навчальних центрах Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Василь Румак, передає кореспондентка LIGA.net.

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"Думаю, що це не таємниця, дещо знизилась ця цифра, тому що знизилась чисельність мобілізаційного ресурсу, який потрапляє до навчальних центрів", – сказав він.

За словами Румака, в Україні є понад 25 навчальних об'єктів, кожен з яких має свою специфіку.

"Ми створили їх так, щоб майже кожен вид, рід військ мав свій навчальний центр, відповідно, там навчають для своїх потреб військових фахівців. Це дало змогу органам військового управління впливати на зміст, на якість підготовки військовослужбовців", – заявив він.