Глава Пентагону: Якщо Україна програє, з Росією буде воювати НАТО
Якщо Україна програє у війні з Росією, то з останньою доведеться воювати країнам НАТО. Таку думку висловив міністр оборони США Ллойд Остін.
"Ми знаємо: якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться. Він продовжуватиме агресивніші дії в регіоні. А інші лідери в усьому світі, інші автократи будуть дивитися на це, і вони будуть заохочені тим фактом, що це сталося, і ми не змогли підтримати демократичну державу", – сказав він.
Шеф Пентагону наголосив, що країни Балтії "справді занепокоєні, що можуть стати наступними", оскільки "знають Путіна та знають, на що він здатен".
"Відверто кажучи, якщо Україна впаде, я дійсно вірю, що НАТО буде воювати з Росією", – додав Остін.
- Посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс вважає, що якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде "нейтралізований" в першу чергу.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни мають бути готовими до можливого нападу Росії на країни НАТО за кілька років.
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