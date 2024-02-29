Глава Пентагону: Якщо Україна програє, з Росією буде воювати НАТО

Ллойд Остін заявив, що наступними, на кого нападе Росія, можуть бути країни Балтії

Ллойд Остін (Фото: ЕРА)

Якщо Україна програє у війні з Росією, то з останньою доведеться воювати країнам НАТО. Таку думку висловив міністр оборони США Ллойд Остін.

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"Ми знаємо: якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться. Він продовжуватиме агресивніші дії в регіоні. А інші лідери в усьому світі, інші автократи будуть дивитися на це, і вони будуть заохочені тим фактом, що це сталося, і ми не змогли підтримати демократичну державу", – сказав він.

Шеф Пентагону наголосив, що країни Балтії "справді занепокоєні, що можуть стати наступними", оскільки "знають Путіна та знають, на що він здатен".

"Відверто кажучи, якщо Україна впаде, я дійсно вірю, що НАТО буде воювати з Росією", – додав Остін.

Посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс вважає, що якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде "нейтралізований" в першу чергу.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни мають бути готовими до можливого нападу Росії на країни НАТО за кілька років.

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