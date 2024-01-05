Харків. Військкоми силоміць затягли чоловіка в машину. ТЦК: З'ясовуємо обставини "конфлікту"

Скриншот з відео

3 січня у мережі з'явилося відео, на якому, попередньо, працівники Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки силоміць затягують чоловіка у мікроавтобус, попри його спротив. В коментарі LIGA.net пресслужба ТЦК заявила про з'ясування обставин "конфліктної ситуації".

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У ролику видно, як люди у формі тягнуть вулицею цивільного, який голосно кричить: "Ні, що ви робите? Відчепіться!" За кілька секунд у кадрі з'являється службовий мікроавтобус, в який працівники військкомату намагаються затягти чоловіка. Кілька секунд він опирається та продовжує кричати, але врешті-решт його садять в авто та вивозять.

Пресслужба Харківського ТЦК та СП відповіла, що вивчає всі обставини інциденту.

"Станом на цей час Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України та правоохоронними органами вивчаються всі обставини, що призвели до конфліктної ситуації, та перевіряється дотримання посадовими особами порядку оповіщення військовозобов’язаних", – йдеться у повідомленні.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо 4 січня 2024 року заявив, що посилення чи послаблення мобілізації немає, вона працює так, як працювала з початку повномасштабного вторгнення.

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