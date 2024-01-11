Командувач ВМС про Зміїний: Був російським плацдармом для контролю судноплавства по Дунаю

Командувач Військово-морських сил розповів, що зі Зміїного острова здійснювалися рейдові дії катерами противника до Дунаю

Олексій Неїжпапа (Фото: Скриншот з відео)

Командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, що після захоплення російськими військами острова Зміїного на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році острів став плацдармом РФ для контролю судноплавства по Дунаю і на підходах до портів "Великої Одеси". Про це він заявив у інтерв'ю для видання Українська правда.

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За його словами, Зміїний став російським плацдармом для контролю судноплавства по Дунаю і на підходах до портів "Великої Одеси": "Чорноморськ", "Південний" і "Одеса".

"З цього острова здійснювалися рейдові дії катерами противника до Дунаю. Вони намагалися мінувати підходи до гирла. Були навіть вогневі зіткнення між цими катерами і катерами ВМС України безпосередньо в самому Дунаї", – зауважив командувач ВМС.

Неїжпапа зазначив, що з цього острова забезпечувалася також ізоляція району. Росія створила угруповання у складі десантних кораблів, кораблів вогневої підтримки, протимінних кораблів, кораблів, які застосовували "Калібри" по всій території України, і загону кораблів ізоляції району.

"Останніми керував крейсер "Москва". На цьому крейсері зробили командний пункт ізоляції району і контролю повітряного простору в зоні бойових дій", – заявив він.

Воєначальник підкреслив, що ці кораблі здійснили повну ізоляцію від Криму до Дунаю, щоб не допустити "кораблі партнерів або цивільні судна в район ведення бойових дій".

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