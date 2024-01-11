Командувач ВМС про Зміїний: Був російським плацдармом для контролю судноплавства по Дунаю
Командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, що після захоплення російськими військами острова Зміїного на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році острів став плацдармом РФ для контролю судноплавства по Дунаю і на підходах до портів "Великої Одеси". Про це він заявив у інтерв'ю для видання Українська правда.
За його словами, Зміїний став російським плацдармом для контролю судноплавства по Дунаю і на підходах до портів "Великої Одеси": "Чорноморськ", "Південний" і "Одеса".
"З цього острова здійснювалися рейдові дії катерами противника до Дунаю. Вони намагалися мінувати підходи до гирла. Були навіть вогневі зіткнення між цими катерами і катерами ВМС України безпосередньо в самому Дунаї", – зауважив командувач ВМС.
Неїжпапа зазначив, що з цього острова забезпечувалася також ізоляція району. Росія створила угруповання у складі десантних кораблів, кораблів вогневої підтримки, протимінних кораблів, кораблів, які застосовували "Калібри" по всій території України, і загону кораблів ізоляції району.
"Останніми керував крейсер "Москва". На цьому крейсері зробили командний пункт ізоляції району і контролю повітряного простору в зоні бойових дій", – заявив він.
Воєначальник підкреслив, що ці кораблі здійснили повну ізоляцію від Криму до Дунаю, щоб не допустити "кораблі партнерів або цивільні судна в район ведення бойових дій".
- У ніч з 29 на 30 червня 2022 року українські військові завдали масованого удару по Зміїному. Окупанти залишили острів, але заявили, що зробили це "як жест доброї волі".
- 7 липня ЗСУ встановили прапор України на звільненому від росіян острові.
- Головком ЗСУ Залужний стверджував, що важливу роль у звільненні острова відіграла українська самохідна гаубиця "Богдана". Західні ЗМІ писали, що ЗСУ нібито "поставили на баржі САУ Caesar", щоб бити росіян на Зміїному.
- 28 грудня 2023 року представник Головного управління розвідки Міноборони Юсов заявив, що після спецоперацій українських Сил оборони та розвідки для російських загарбників у тимчасово окупованому Криму не залишилося безпечних місць.
Читайте також: Чорноморський флот Росії знищений на 20%. І це були величезні кораблі — секретар РНБО