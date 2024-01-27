Кулеба: Потрібен максимальний результат з виробництва дронів у найкоротші терміни

Кулеба заявив, що Україна та Литва спільно нарощуватимуть виробництво дронів

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Литва спільно посилюватимуть виробництво дронів для Сил оборони. Про це він повідомив після переговорів із литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом.

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За його словами, більшу частину розмови було присвячено визначенню спільних кроків для нарощування виробництва дронів.

Він зазначив, що Литва має технології, а Україна — можливості для масштабування виробництва.

"Це була ключова тема. Є чітке розуміння, що, як і коли робити, щоб українсько-литовське співробітництво у виробництві дронів у найкоротші терміни дало максимальний результат", – сказав Кулеба.

19 січня міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що існує нагальна потреба в посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Того ж дня президент Литви та його польський колега Дуда висловили надію на організацію зустрічі у рамках Люблінського трикутника з президентом Зеленським у найближчому майбутньому.

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