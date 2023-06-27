Лукашенко заявив, що терористи Групи Вагнера навчатимуть білоруську армію

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що бойовики російської терористичної організації "Група Вагнера" навчатимуть білоруських військових. Про це повідомляє білоруська пропагандистська агенція Белта.

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"Зараз багато розмов і балачок: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не розуміють, що і ми прагматично до цього підходимо. Якщо їхні командири приїдуть до нас і допоможуть нам... Досвід. Слухай, вони на передовій – штурмові загони. Розкажуть нам, що зараз важливо", – сказав Лукашенко.

За його словами, білоруську армію цікавить контрбатарейна боротьба, робота із безпілотниками.

"Вони розкажуть про зброю: яка добре працювала, яка ні. І тактика, і озброєння, і як наступати, як оборонятися. Це безцінно. Ось це нам від вагнерівців треба взяти", – сказав диктатор.

Водночас Лукашенко впевнений, що "боятися їх нема чого". "Ми ж вухо гостро тримаємо", – додав він.

24 червня ватажок терористичної організації "Група Вагнера" Євгеній Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

Ввечері того самого дня Пригожин, за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка, домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.

У ГУР МО повідомили, що інформації про те, що Група Вагнера передислокується до Білорусі, наразі немає.

Сьогодні, 27 червня, голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер заявив, що Пригожин перебуває в одному з готелів у Мінську в номері без вікон.

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