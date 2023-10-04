Маккарті після відставки порівняв Путіна з Гітлером: Маємо дещо гірше, що було у 1930-х
04.10.2023, 12:36
Кевін Маккарті (Фото: EPA)
Ексспікер Палати представників США Кевін Маккарті після свого усунення порівняв диктатора Володимира Путіна з німецьким тираном Адольфом Гітлером. Про це він повідомив під час брифінгу після голосування.
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З його слів, він підтримує передання озброєнь Україні.
"Це означає не надсилання їм грошей, а озброєння України. Мене справді непокоїть довгострокова перспектива", — сказав Маккарті.
Він зазначив, що "те, що відбувається навколо, дуже схоже на 1930-і роки".
"Багато дій, які робить Путін, дуже схожі на дії Гітлера. Але зараз ми маємо щось ще гірше, ніж те, що сталося в 1930-ті роки", — заявив політик.
Раніше Палата представників проголосувала за усунення Маккарті з посади спікера. Це перший такий випадок в історії США. Тепер необхідно буде обрати нового спікера, проте немає чіткої альтернативи, яка б мала підтримку, необхідну для отримання посади. Під час голосування відставку спікера підтримали 216 законодавців, проти проголосували 210. Вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті з посади, це ультраправі прихильники 45-го президента США Дональда Трампа – Метт Гетц, Елі Крейн, Енді Біггс, Кен Бак, Тім Берчетт, Боб Гуд, Ненсі Мейс та Метт Розендейл. Сам Маккарті сказав, що багатьом республіканцям, які голосували проти нього, він допоміг обратися до Конгресу. У Білому домі заявили, що попри те, що відбувається в Конгресі, більшість законодавців продовжують підтримувати Україну.
- 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та президентом Байденом для ухвалення законопроєкту щодо короткострокового фінансування.
- Гетц був одним із понад десятків республіканців, які неодноразово голосували проти висування Маккарті на посаду спікера в січні.
- Деякі члени ультраправої частини партії об'єднуються навколо кандидатури представника команди Маккарті Тома Еммера (штат Міннесота) і пропонуватимуть його на посаду наступного спікера, якщо їм вдасться успішно усунути Маккарті, пише Washington Post.
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