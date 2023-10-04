Маккарті після відставки порівняв Путіна з Гітлером: Маємо дещо гірше, що було у 1930-х

Ексспікер Палати представників США Кевін Маккарті після свого усунення порівняв диктатора Володимира Путіна з німецьким тираном Адольфом Гітлером. Про це він повідомив під час брифінгу після голосування.

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З його слів, він підтримує передання озброєнь Україні.

"Це означає не надсилання їм грошей, а озброєння України. Мене справді непокоїть довгострокова перспектива", — сказав Маккарті.

Він зазначив, що "те, що відбувається навколо, дуже схоже на 1930-і роки".

"Багато дій, які робить Путін, дуже схожі на дії Гітлера. Але зараз ми маємо щось ще гірше, ніж те, що сталося в 1930-ті роки", — заявив політик.

Раніше Палата представників проголосувала за усунення Маккарті з посади спікера. Це перший такий випадок в історії США. Тепер необхідно буде обрати нового спікера, проте немає чіткої альтернативи, яка б мала підтримку, необхідну для отримання посади. Під час голосування відставку спікера підтримали 216 законодавців, проти проголосували 210. Вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті з посади, це ультраправі прихильники 45-го президента США Дональда Трампа – Метт Гетц, Елі Крейн, Енді Біггс, Кен Бак, Тім Берчетт, Боб Гуд, Ненсі Мейс та Метт Розендейл. Сам Маккарті сказав , що багатьом республіканцям, які голосували проти нього, він допоміг обратися до Конгресу. У Білому домі заявили , що попри те, що відбувається в Конгресі, більшість законодавців продовжують підтримувати Україну.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та президентом Байденом для ухвалення законопроєкту щодо короткострокового фінансування.

Гетц був одним із понад десятків республіканців, які неодноразово голосували проти висування Маккарті на посаду спікера в січні.

Деякі члени ультраправої частини партії об'єднуються навколо кандидатури представника команди Маккарті Тома Еммера (штат Міннесота) і пропонуватимуть його на посаду наступного спікера, якщо їм вдасться успішно усунути Маккарті, пише Washington Post.

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