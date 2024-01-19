Міністр оборони Німеччини: Експерти кажуть, що війна з РФ можлива через п'ять-вісім років

Борис Пісторіус (Скриншот)

Німецькі експерти вважають, що збройне протистояння між НАТО та Росією можливе за п'ять-вісім років. Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив в інтерв'ю Tagesspiegel.

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"Ми чуємо погрози з Кремля майже щодня, останнім часом знову на адресу наших друзів у країнах Балтії. Тому ми маємо враховувати, що одного разу Росія може напасти навіть на країну НАТО", – сказав глава Міноборони, додавши, що наразі не вважає імовірним напад Росії.

Пісторіус заявив, що схильний довіряти експертам, які кажуть, що, можливо, війна між НАТО та РФ може розгорнутися у найближчі п'ять-вісім років.

Міністр додав, що своєю заявою хоче "розбудити суспільство" та закликати Збройні сили Німеччини бути готовими до такого сценарію.

18 січня помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борис Руге завив, що члени організації мають бути готовими до можливої російської агресії. Він впевнений, що Альянс здатен захиститися від неї.

17 січня 2024 року президент Франції Макрон заявив, що наразі підготовка угоди про гарантії безпеки для України майже завершена, та наголосив, що 2024 рік стане ключовим для Європи.

Того самого дня очільник Військового комітету НАТО адмірал Бауер заявив про закінчення "спокійної та передбачуваної епохи" для Заходу, закликавши союзників готуватися до часів, коли будь-що, включно з новими війнами, може статися у будь-який момент.

18 січня помічник генсекретаря НАТО з політичних питань Руге заявив, що члени організації мають бути готовими до можливої російської агресії. Він впевнений, що Альянс здатен захиститися від неї.

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