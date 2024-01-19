Міністр оборони Німеччини: Експерти кажуть, що війна з РФ можлива через п'ять-вісім років
Німецькі експерти вважають, що збройне протистояння між НАТО та Росією можливе за п'ять-вісім років. Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив в інтерв'ю Tagesspiegel.
"Ми чуємо погрози з Кремля майже щодня, останнім часом знову на адресу наших друзів у країнах Балтії. Тому ми маємо враховувати, що одного разу Росія може напасти навіть на країну НАТО", – сказав глава Міноборони, додавши, що наразі не вважає імовірним напад Росії.
Пісторіус заявив, що схильний довіряти експертам, які кажуть, що, можливо, війна між НАТО та РФ може розгорнутися у найближчі п'ять-вісім років.
Міністр додав, що своєю заявою хоче "розбудити суспільство" та закликати Збройні сили Німеччини бути готовими до такого сценарію.
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