Міноборони заявляє про "рекордне" прискорення постачання дронів ЗСУ: як спростили бюрократію
У Міністерстві оборони заявили про "рекордне" прискорення постачання дронів до підрозділів Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба МО.
Відомство пише, що змогло "рекордно швидко" передати бойові дрони до ЗСУ — з моменту отримання техніки від постачальника до передання Силам логістики минуло три дні.
Зазначається, що раніше цей процес міг тривати тижні або місяці, оскільки він потребує численних погоджень у різних відомствах, проте Міноборони змогло скоротити бюрократичні процедури.
Техніку тепер почали відвантажувати на фронт одразу, у новому пакеті є сотні безпілотників, як ударних, так і розвідувальних, — їх закупили за бюджетні гроші.
"Найближчим часом дрони допоможуть виконувати бойові завдання на фронті в досвідчених руках наших пілотів. А Міноборони продовжує прискорювати процес передання необхідної для цієї зброї", – йдеться у повідомленні.
- У вересні на передовій почали випробовувати безпілотного робота Ironclad українського виробництва: він має турель, тепловізійну камеру, броньований панцир і може розганятися до 20 км.
- Віцепрем'єр Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло більш ніж у 100 разів порівняно з 2022 роком.
- Україна розробляє свій аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", який має назву "Перун". За словами голови Мінцифри, є виробники, які зробили відповідний продукт.
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