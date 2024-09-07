МЗС відреагувало на можливе передання Росії ракет з Ірану. Попередило про "руйнівні наслідки"

Підтвердження передавання Іраном балістичних ракет Росії призведе до серйозних наслідків для українсько-іранських відносин, заявили в МЗС

Іранські ракети (Фото: Saeediex/Shutterstock)

На тлі повідомлень про можливе передавання Росії іранських балістичних ракет міністерство закордонних справ України закликало світових лідерів посилити тиск на Москву та Тегеран. Відповідне повідомлення опубліковано на сайті дипломатичного відомства.

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"Поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки", – написали у МЗС.

Іран повинен повністю й остаточно припинити постачання зброї Росії, щоб своїми діями, а не словами, продемонструвати щирість заяв свого керівництва про непричетність до підтримки російської військової агресії, заявили у міністерстві.

МЗС наголошує, що підтвердження передання Іраном балістичних ракет Росії призведе до серйозних наслідків для українсько-іранських відносин.

2 вересня 2024 року журналісти Bloomberg писали, що європейські посадовці очікують на постачання іранських балістичних ракет до Росії.

6 вересня газета The Wall Street Journal написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. У Білому домі заявили, що підтвердження цієї інформації стане "драматичною ескалацією" підтримки Тегераном військової агресії Кремля проти України.

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