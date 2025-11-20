Зеленський прокоментував можливі відставки в Офісі президента - джерело

Глава держави заявив, що кадрові зміни будуть, але "можливо далі", заявив співбесідник LIGA.net

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак (Ілюстративне фото: ALESSANDRO DELLA VALLE / EPA)

Під час зустрічі з фракцією Слуги народу президент Володимир Зеленський прокоментував питання відставки керівника свого Офісу Андрія Єрмака, заявивши, що займеться кадровими питаннями. Про це LIGA.net розповів співрозмовник в СН.

За його словами, глава держави заявив, що кадрові зміни будуть, але "можливо далі".

Зеленський казав, що "займеться" кадровими питаннями в ОП, й що це є його відповідальністю, додав співрозмовець.

Він зазначив, що прямого питання про звільнення Єрмака не було.

Раніше видання Українська правда з посиланням на анонімного учасника зустрічі писало, що Зеленський "дав зрозуміти", що відставки Єрмака не буде. Співрозмовник LIGA.net цього не підтвердив.

"Питання щодо зняття Андрія Єрмака з посади буде вирішено Володимиром Зеленським. Він не став детально коментувати це, але сказав, що він думає про кадрові рішення і в найближчий час буде приймати рішення", - заявила нардепка від "слуг" Єлизавета Ясько.

Суспільне з посиланням на джерела в Офісі президента заявляє, що Єрмака не звільнятимуть. Співрозмовник медіа в СН заявив, що Кабінет міністрів також не йтиме у відставку.

Згодом Зеленський сам прокоментував зустріч з фракцією у вечірньому зверненні: "Були різні питання, були й чутливі питання. Але домовленість, вона очевидна – кожен має працювати на Україну, і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом".

Президент заявив, що "будуть рішення, які допоможуть цьому", але не навів інших деталей.

Також він не згадав про відставки.

Судячи з фото, опублікованих ОП, Єрмак брав участь у переговорах зі Сполученими Штатами стосовно нового мирного плану.

Новина доповнюється...