Росія через втрати переміщує на кордон з Харківщиною нові підрозділи – Нацгвардія

Руслан Музичук розповів LIGA.net про ситуацію у Харківській області

Фото: Суспільне

На Харківському напрямку російська окупаційна армія протягом останніх тижнів зазнала втрат, тому для підтримки штурмів переміщує на кордон з Україною нові підрозділи, зокрема мотострілецькі. Про це LIGA.net повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

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За його словами, ворог намагається продовжувати наступ в напрямку Липців, щоб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Веде наступальні дії з напрямків населених пунктів Глибоке та Лук'янці.

Фронт в районі Липців (Карта: DeepState)

Липці відносно Харкова (Карта: DeepState)

"Втрати противника протягом цих тижнів змушують його переміщувати до цmjuj hfqjye ділянки підрозділи для поповнення втрат та підтримання спроб наступальних дій і для утримання займаних ділянок", – розповів він.

Для підтримки штурмів російські війська переміщують у районі кордону з Україною підрозділи, зокрема мотострілецькі. Водночас Сили оборони не дають ворогу просуватися, ведуть ефективну оборону, подекуди контратакують.

Для розвідки місцевості у Харківській області окупанти використовують безпілотники ZALA, "Орлан" та поєднують з БпЛА типу "Ланцет". За добу нацгвардійці збили 39 ворожих дронів, за тиждень – понад 100.

Російський наступ на Харківщині триває із 10 травня. Росіяни стягують резерви, але завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ.

Станом на 2 червня, за словами Волошина, Україна контролює близько 70% Вовчанська.

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