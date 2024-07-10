Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16

Постачання почнуться цього року, заявив прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере

Винищувач F-16 (Фото: Bo Amstup/EPA)

Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Про це у кулуарах саміту НАТО повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, його цитує видання VG.

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"Здатність України захищатися від атак з повітря є абсолютно важливою в її оборонній битві проти Росії. Зараз Норвегія вирішила передати Україні шість винищувачів F-16", – заявив прем’єр Норвегії.

Він зазначив, що постачання літаків розпочнеться у 2024 році.

24 серпня 2023 року Стере під час візиту до України оголосив, що Норвегія ухвалила рішення передати Києву західні літаки F-16. Однак тоді він не розкрив ані їхню кількість, ані орієнтовні терміни постачань.

3 січня Міноборони Норвегії повідомило, що країна відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання українських пілотів.

15 квітня глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що коаліція винищувачів передасть Україні "значну кількість" літаків F-16, які будуть оснащені найновішим озброєнням та зможуть бити за лінією фронту.

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