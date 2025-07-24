Нова експертиза показала, що у журналістки Рощиної була травма шиї та переломи кісток

Причину смерті української журналістки все ще не встановлено через стан тіла – є виражені трупні зміни

Вікторія Рощина (Фото: Facebook журналістки)

Нова судово-медична експертиза тіла загиблої у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної виявила низку тілесних ушкоджень, про які раніше не повідомлялося. Про це стало відомо з відповіді Офісу генерального прокурора на запит LIGA.net.

Експертиза була проведена 9 липня Головним бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я.

Вона виявила, що Рощина мала травму шиї, переломи кісток, крововиливи у м'які тканини скроневої ділянки, правого плеча і гомілок, садно лівої стопи.

Попередня експертиза вказувала на крововиливи на різних частинах тіла та зламане ребро.

Попри додаткові дані, встановити причини смерті журналістки досі не вдалося.

"На момент проведення експертизи тіло Рощиної знаходиться в стані виражених трупних змін з порушенням структури тканин, що не дозволяє встановити причину смерті та пов'язати її з тілесними ушкодженнями", – повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

Вона додала, що тіло було передане в Україну у стані "глибокого замороження з ознаками муміфікації та гниття".

За словами Гайовської-Ковбасюк, результатів щодо дослідження раніше відібраних французькими експертами біологічних зразків з тіла Рощиної ще немає.

В Україні триває проведення ще однієї експертизи – судової медико-криміналістичної.

У межах справи за фактом незаконного утримання і вбивства на території Росії української журналістки Національна поліція допитала низку свідків про обставини перебування Рощиної в місцях несвободи на території Росії, зокрема у слідчому ізоляторі №2 міста Таганрог Ростовської області та СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю.

Вживаються заходи до встановлення осіб, причетних до її катування та вбивства. Санкція статті, за якою відкрита справа (жорстоке поводження з цивільними, що призвело до загибелі людини) передбачає довічне позбавлення волі.