Організація із заборони хімзброї не бачить підтверджень застосування отруйних речовин у війні

Як зазначили в Організації із заборони хімічної зброї, інформація України та Росії щодо застосування хімічної зброї у війні є недостатньо обґрунтованою

Хімічна зброя (Фото: Генштаб ЗСУ)

Незалежна міжнародна організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), створена за підтримки ООН, не знайшла доказів того, що у війні Росії проти України хтось зі сторін використовував хімічну зброю. Про це йдеться у заяві організації.

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Як зазначили в організації, українська та російська сторони звернулися до їхнього представництва зі звинуваченнями одна одної у використанні хімічної зброї.

Однак інформація, надана Україною та Росією, яка могла б підтверджувати застосування хімічної зброї у війні на українській території, є "недостатньо обґрунтованою", йдеться у заяві Секретаріату.

Водночас у міжнародному представництві підкреслили, що ситуація залишається все ще нестабільною щодо можливого повторного використання токсичних хімікатів як зброї.

Знищення всіх запасів такого типу озброєння у світі відбулось у липні 2023 року, однак в ОЗХЗ наголосили, що "це не означає, що хімічної зброї більше не існує".

В організації також заявили, що наразі не отримували жодного запиту про вжиття будь-яких заходів щодо використання хімікатів у війні Росії проти України.

"Нагадаємо, що для проведення будь-яких заходів, пов’язаних із заявами про використання токсичних хімікатів як зброї, Секретаріату ОЗХЗ потрібно було б офіційно отримати запит на проведення такої діяльності від держав-учасниць", – йдеться у повідомленні ОЗХЗ.

У Секретаріаті організації закликали тих, хто може мати підтверджену інформацію щодо використання хімічної зброї на українській території, поділитися нею з організацією.

ДОВІДКА. Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) – виконавчий орган Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ), яка набрала чинності з 1997 року. ОЗХЗ разом із державами-членами працює над досягненням миру, вільного від хімічної зброї. Україна як сторона Конвенції й держава-учасниця ОЗХЗ із листопада 1998 року бере активну участь у роботі відповідних органів цієї міжнародної організації.

У грудні 2023 року Командування Сил підтримки ЗСУ повідомило, що протягом війни Росії проти України Сили оборони зафіксували 465 фактів застосування РФ боєприпасів, споряджених хімічними речовинами.

4 березня 2024 року у Генштабі заявили, що ця цифра зросла до 1068 випадків хімічних атак.

1 травня Держдепартамент США підтвердив, що Росія застосувала проти української армії заборонену хімічну речовину хлорпікрин.

3 травня у Генштабі заявили, що росіяни активізували використання хімічної зброї в Україні, зокрема протягом квітня РФ застосувала 444 боєприпаси з хімічними речовинами.

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