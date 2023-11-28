Отруєння дружини Буданова — ГУР офіційно підтвердило, сам Буданов не постраждав

Представник ГУР Юсов підтвердив, що Маріанна Буданова була отруєна. За його словами, начальник ГУР не постраждав

Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов офіційно підтвердив для LIGA.net інформацію про те, що Маріанна Буданова була отруєна. За його словами, начальник української військової розвідки Кирило Буданов не постраждав.

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28 листопада стало відомо, що Маріанна Буданова була отруєна важкими металами. Це підтвердив співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Найімовірніше, за даними УП, Буданову отруїли через їжу. Зараз її самопочуття покращилося, перший етап лікування закінчено.

Юсов підтвердив цю інформацію. За його даними, хоч дружина начальника військової розвідки була отруєна, сам Буданов не постраждав.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, що ширшими будуть операції там, то краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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