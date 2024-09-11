Пентагон: Іран передав Росії ракети Fath 360, вона може використати їх протягом кількох тижнів

У США поки не можуть сказати, про яку кількість балістичних ракет Fath 360 йдеться

Пет Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

Іран передав Росії балістичні ракети Fath 360, і вона може використати їх проти України у найближчі тижні. Про це заявив на брифінгу прессекретар Пентагону генерал-майор США Пет Райдер.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Сполучені Штати підтвердили повідомлення про те, що Іран передав Росії балістичні ракети ближнього радіуса дії Fath 360, які, за нашими оцінками, можуть використати протягом кількох тижнів проти України, що призведе до загибелі ще більшої кількості українських цивільних осіб", – сказав він.

У Пентагоні поки не можуть сказати, про яку кількість ракет йдеться.

Райдер наголосив, що ракети Fath 360 мають дальність близько 75 миль (майже 120 км) і дозволять росіянам зекономити більш вдосконалені ракети з більшою дальністю для інших цілей.

6 вересня газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності.

7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили "руйнівними наслідками".

11 вересня держсекретар США Блінкен підтвердив, що Іран передав Росії балістичні ракети. Тоді ж Мінфін США оголосив нові санкції проти Ірану.

Читайте також: Євросоюз отримав від союзників дані про постачання Іраном балістичних ракет Росії