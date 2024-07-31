Підземна Канівська ГАЕС. Гендиректор Укргідроенерго розповів про плани убезпечення інфраструктури

Канівська ГЕС. Ілюстративне зображення (Фото: Вікіпедія)

Зараз Україна вносить зміни у будівництво Канівської ГАЕС – є плани перемістити її під землю. Про це розповів в інтерв'ю LIGA.net гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота.

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"Ми вносимо зміни у проєкт будівництва Канівської ГАЕС. Вона має бути недосяжною для ворога. Тому є плани збудувати її під землею", – акцентував він.

За словами Сироти, найбільші виклики для енергетиків зараз – максимально швидко відновлюватися, захищати об’єкти й думати про перспективу.

"Маємо будувати таку інфраструктуру, щоб вона була стійка", – підсумував гендиректор Укргідроенерго.

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12 липня представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Україна нібито готує "знищення дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища", щоб "звинуватити у цьому Росію".

Українське МЗС назвало ці звинувачення абсурдними: "Російський режим сам чудово справляється із власними воєнними злочинами".

Сили оборони вважають загрозу удару по греблі Київської ГЕС реальною – щоб спровокувати паніку, заявляв співрозмовник LIGA.net на умовах анонімності.

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