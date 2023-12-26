Президент Литви припустив, що Росія може напасти на НАТО. Все залежить від допомоги Україні

Науседа заявив, що "це могло б статися", якщо партнери перестануть надавати військову допомогу Україні

Гітанас Науседа (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Президент Литви Гітанас Науседа допустив можливий напад Росії на НАТО, якщо окупантам вдасться перемогти Україну. Про це він повідомив у інтерв'ю каналу TV3.

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За його словами, за сприятливого для Москви сценарію вона може бути готова представляти реальну загрозу Альянсу протягом п'яти років.

"Я думаю, що це просто бажання створити дискусію на рівних умовах – ні в кого немає остаточної відповіді на питання, коли поведінка Росії може змінитися і коли вона може повернути свій погляд у бік НАТО. Це багато в чому залежатиме від сценарію війни в Україні", — сказав Науседа.

Він зазначив, що якщо Росії не вдасться досягти своєї мети в Україні, то вона "застрягне" і не зможе воювати на кількох фронтах.

Політик заявив, що атака РФ на НАТО "могла б статися", якби Захід відвернувся від України та перестав надавати їй підтримку.

"Але ймовірність такого сценарію дуже мала. Йдеться про період, протягом якого Росія, як вона собі уявляє, могла б прорвати війну в Україні та повернутися обличчям до НАТО після мобілізації своїх ресурсів. І це може статися протягом п'яти років", — резюмував литовський лідер.

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