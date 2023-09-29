Російську радіолокаційну станцію "Каста" було знищено дроном Служби безпеки України поряд із селищем Гір'ї Біловського району в Курській області. Про це повідомило LIGA.net джерело в СБУ.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Бойовий епізод стався 28 вересня.

Через це вогневе ураження "російська ППО трохи засліпла", повідомив співрозмовник.

"Росіяни розповідали, що вона може виявляти навіть літальні апарати з технологією "стелс". Але дрон СБУ чомусь проґавила", – зазначив він.

ДОВІДКА. "Каста"-2Е2 (39Н6) — російська мобільна трикоординатна станція радіолокації дециметрового діапазону кругового огляду для контролю повітряного простору, визначення координат і розпізнавання повітряних цілей, зокрема на гранично малих висотах, їх трасових характеристик і видачі їх координат і параметрів руху на системи управління ППО, ВПС та військового ППО. Точність оцінки висоти польоту винищувача – 900 м.

8 вересня 2023 року в Брянську безпілотник упав на будівлю заводу "Кремній Ел", одного з найбільших у РФ виробництв мікроелектроніки.

Вночі 26 вересня на Курській області дрон СБУ скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в селі Снагость: без світла залишилося сім населених пунктів.

Російські прикордонні регіони – Брянська, Курська та Бєлгородська області – регулярно скаржаться на вибухи та "атаки" дронів і ракет.

Дивіться відео: Україна воює на сході за "боксерською" тактикою. CNN побували на нічній операції

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.