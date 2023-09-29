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Новини | ППО Росії "трохи засліпла". Дрон СБУ знищив радіолокаційну станцію "Каста", що бачила "навіть стелс"

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 12:28
ППО Росії
Фото: сайт окупантів

Російську радіолокаційну станцію "Каста" було знищено дроном Служби безпеки України поряд із селищем Гір'ї Біловського району в Курській області. Про це повідомило LIGA.net джерело в СБУ.

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Бойовий епізод стався 28 вересня.

Через це вогневе ураження "російська ППО трохи засліпла", повідомив співрозмовник.

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"Росіяни розповідали, що вона може виявляти навіть літальні апарати з технологією "стелс". Але дрон СБУ чомусь проґавила", – зазначив він.

ДОВІДКА. "Каста"-2Е2 (39Н6) — російська мобільна трикоординатна станція радіолокації дециметрового діапазону кругового огляду для контролю повітряного простору, визначення координат і розпізнавання повітряних цілей, зокрема на гранично малих висотах, їх трасових характеристик і видачі їх координат і параметрів руху на системи управління ППО, ВПС та військового ППО. Точність оцінки висоти польоту винищувача – 900 м.

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Євген Пилипенко, Юрій Смірнов
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