Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
На засіданні 19 листопада Верховна Рада звільнила Германа Галущенка з посади міністра юстиції на тлі корупційного скандалу в енергетиці. Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання парламенту.
Рішення про відставку Галущенка підтримали 323 парламентарі. Жоден депутат не голосував проти.
Галущенко обіймав посаду міністра юстиції з липня 2025 року. До цього з 2021 року він працював міністром енергетики.
Раніше цього самого дня Рада проголосувала за виклик до парламенту прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, Галущенка та відстороненої міністерки енергетики Світлани Гринчук.
Але замість Свириденко до парламенту прийшов віцепремʼєр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.
- 12 листопада Зеленський виступив за відставку Галущенка та Гринчук на тлі розслідування НАБУ масштабної корупційної схеми у сфері енергетики під назвою "Мідас".
- Того ж дня Гринчук і Галущенко написали заяви про звільнення.
- 17 листопада парламентський комітет із питань правової політики підтримав відставку Галущенка.
- 18 листопада Раді не вдалося звільнити міністрів – опозиція заблокувала трибуну парламенту.
