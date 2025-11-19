Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
Герман Галущенко (Фото: Міністерство енергетики)

На засіданні 19 листопада Верховна Рада звільнила Германа Галущенка з посади міністра юстиції на тлі корупційного скандалу в енергетиці. Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання парламенту.

Рішення про відставку Галущенка підтримали 323 парламентарі. Жоден депутат не голосував проти.

Галущенко обіймав посаду міністра юстиції з липня 2025 року. До цього з 2021 року він працював міністром енергетики.

Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Раніше цього самого дня Рада проголосувала за виклик до парламенту прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, Галущенка та відстороненої міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Але замість Свириденко до парламенту прийшов віцепремʼєр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.



