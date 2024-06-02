Речник ЗСУ: 70% Вовчанська під контролем Сил оборони, у місті та на околицях – бої

У напрямку Липців загарбники не змінюють тактику, продовжуючи просуватися малими штурмовими групами

Вовчанськ (Фото: ЕРА/GEORGE IVANCHENKO)

Українські підрозділи контролюють більшу частину Вовчанська на Харківському напрямку, у місті та околицях точаться жорстокі бої. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.

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"Сили оборони України контролюють десь близько 70 % міста Вовчанськ. У місті та його околицях точаться жорстокі бої з окупантами", – розповів він.

За словами Волошина, у напрямку Липців загарбники не змінюють тактику, продовжуючи просуватися малими штурмовими групами. Водночас закріпитися на нових територіях у них не виходить.

"Намагаючись підтримати свої активні штурмові дії ворог намагається здійснювати маневрування резервами, зокрема переміщення підрозділів в районі лінії державного кордону, які належать до 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, 44 армійського корпусу. Однак цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони", – констатував речник ОСУВ "Хортиця".

Підрозділи українських військ укріплюють оборону та тримають російських окупантів під вогневим контролем.

Фронт в районі Вовчанська та Липців (Карта: DeepState)

Вовчанськ та Липці відносно Харкова (Карта: DeepState)

У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

25 травня президент Зеленський заявив, що в боях на півночі Харківської області співвідношення втрат між українськими та російськими військовими становить один до восьми — на одного загиблого воїна ЗСУ припадає вісім знищених окупантів.

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