Речник ЗСУ: 70% Вовчанська під контролем Сил оборони, у місті та на околицях – бої
Українські підрозділи контролюють більшу частину Вовчанська на Харківському напрямку, у місті та околицях точаться жорстокі бої. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.
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"Сили оборони України контролюють десь близько 70 % міста Вовчанськ. У місті та його околицях точаться жорстокі бої з окупантами", – розповів він.
За словами Волошина, у напрямку Липців загарбники не змінюють тактику, продовжуючи просуватися малими штурмовими групами. Водночас закріпитися на нових територіях у них не виходить.
"Намагаючись підтримати свої активні штурмові дії ворог намагається здійснювати маневрування резервами, зокрема переміщення підрозділів в районі лінії державного кордону, які належать до 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, 44 армійського корпусу. Однак цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони", – констатував речник ОСУВ "Хортиця".
Підрозділи українських військ укріплюють оборону та тримають російських окупантів під вогневим контролем.
- У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- 25 травня президент Зеленський заявив, що в боях на півночі Харківської області співвідношення втрат між українськими та російськими військовими становить один до восьми — на одного загиблого воїна ЗСУ припадає вісім знищених окупантів.
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