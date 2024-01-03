Росія почала бити не по енергетиці, а по оборонній промисловості України — союзники

Британці заявляють, що росіяни вирішили зосередитися на ударах по оборонних підприємствах

Стратегічний бомбардувальник Ту-95МС (Фото: ресурс окупантів)

Під час масованих ракетних ударів по Україні 29 грудня і 2 січня Росія била не по енергетичній інфраструктурі, а по оборонних заводах. Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.

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Розвідники заявляють, що за останні два обстріли окупанти використали значну частину запасів ракет повітряного базування, накопичених за останні місяці.

Британці пишуть, що удари, швидше за все, були спрямовані насамперед по оборонній промисловості України, а не по енергетичній інфраструктурі — це говорить про зміну тактики росіян.

Союзники наголошують, що загарбники майже напевно визнають зростання важливості оборонно-промислового комплексу під час підготовки до тривалої війни.

2 січня головком Залужний заявив, що всі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які використовувала Росія, були збиті системою протиповітряної оборони Patriot.

Уранці 2 січня окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

Поліція уточнила, що Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою типу "Іскандер-М".

Також вибухи пролунали в Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал".

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