Росія вдарила 40 ракетами різних типів по регіонах – Зеленський
Російська армія 8 липня завдала масованого ракетного удару по регіонах України 40 ракетами різних типів. Про це заявив президент Володимир Зеленський та опублікував відповідні кадри.
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Зеленський розповів – Росія атакувала Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня.
Президент запевнив – усі служби залучені, щоб врятувати якнайбільше людей.
"І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін", – наголосив він.
Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків ще у таких районах Києва: Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
Попередньо відомо про сімох загиблих. У Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охматдит, є руйнування.
- У Кривому Розі внаслідок чергової атаки РФ загинули 10 людей, 31 поранений вже перебуває у лікарні, з них 10 у важкому стані.