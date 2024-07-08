Росія вдарила 40 ракетами різних типів по регіонах – Зеленський

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Російська армія 8 липня завдала масованого ракетного удару по регіонах України 40 ракетами різних типів. Про це заявив президент Володимир Зеленський та опублікував відповідні кадри.

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Зеленський розповів – Росія атакувала Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня.

Президент запевнив – усі служби залучені, щоб врятувати якнайбільше людей.

"І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін", – наголосив він.

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків ще у таких районах Києва: Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Попередньо відомо про сімох загиблих. У Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охматдит, є руйнування.