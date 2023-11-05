Росія запустила дві авіаракети по півдню: одну збила ППО, інша влучила в інфраструктуру

Вдень 5 жовтня росіяни випустили по півдню України дві ракети. Одну з них збили сили протиповітряної оборони, але є влучання в Одеській області. Про це повідомили Сили оборони півдня.

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За даними військових, із літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря росіяни спрямували протирадіолокаційну ракету Х-31П по Одещині і керовану Х-59 – по Дніпропетровщині.

"На Одещині – пріоритети ворога зосереджені на протидії цивільному судноплавству. Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники", – йдеться в повідомленні.

Також вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам.

Про вибухи, які було чути в Одесі, повідомлялось приблизно о 15:30.

Над Криворіжжям ППО знищила ворожу ракету, обійшлось без постраждалих, додали в Силах оборони півдня.

Увечері 4 листопада сили ППО України знищили три крилаті ракети "Іскандер-К", коли окупанти атакували крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровську й Полтавську області.

На Полтавщині уламки ракети пошкодили житлові будинки, кілька людей, зокрема двоє дітей, постраждали, загинула жінка.

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