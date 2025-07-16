Російського капітана, що тримав у заручниках понад 350 чернігівців, засуджено до 12 років
Суд визнав винним російського офіцера Семена Соловова, що під час окупації Чернігівської області тримав у заручниках понад 350 цивільних мешканців, у скоєнні воєнних злочинів та засудив його заочно до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє Служба безпеки України.
За матеріалами справи, у березні 2022 року підрозділ 37-річного капітана Соловова брав участь у захопленні селища Ягідне Чернігівській області.
За його наказом 369 місцевих жителів, серед яких було 69 неповнолітніх, були заперті у підвалі школи, де окупанти облаштували командний пункт.
Російські військові використовували цивільних як "живий щит" від обстрілів Сил оборони.
Заручники провели у маленькому приміщенні без світла, вентиляції, достатньої кількості води та їжі майже місяць. Через неможливість вчасно отримати медичну допомогу у підвалі померло 10 осіб похилого віку.
Зазначається, що Соловов забороняв виносити померлих із підвалу, тому тіла тривалий час залишались у приміщенні разом із людьми.
Суд визнав Соловова винним у скоєнні воєнних злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, та заочно засудив його до 12 років позбавлення волі.
- Правоохоронні органи України продовжують встановлювати особи російських військових, що причетні до скоєння злочинів на території України, та оголошувати їм підозри.
- Так, 24 червня повідомлялося, що слідчі Національної поліції ідентифікували особи та повідомили про підозру у скоєнні воєнних злочинів трьом наглядачам катівні у місті Вовчанськ Харківської області.
- В той же день СБУ повідомила, що встановлено особи трьох російських військових, причетних до вбивств цивільних під час тимчасової окупації частини Київської області. Їм заочно оголошено про підозру.
- 1 липня СБУ повідомила про заочну підозру командиру окремого російського авіаційного полку дальньої авіації, що наказував підлеглим обстрілювати "Кинджалами" енергетичну інфраструктуру та житлову забудову українських міст.
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