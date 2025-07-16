Російського капітана, що тримав у заручниках понад 350 чернігівців, засуджено до 12 років

Школа у Ягідному, де тримали заручників (Фото: cheline.com.ua)

Суд визнав винним російського офіцера Семена Соловова, що під час окупації Чернігівської області тримав у заручниках понад 350 цивільних мешканців, у скоєнні воєнних злочинів та засудив його заочно до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами справи, у березні 2022 року підрозділ 37-річного капітана Соловова брав участь у захопленні селища Ягідне Чернігівській області.

За його наказом 369 місцевих жителів, серед яких було 69 неповнолітніх, були заперті у підвалі школи, де окупанти облаштували командний пункт.

Російські військові використовували цивільних як "живий щит" від обстрілів Сил оборони.

Заручники провели у маленькому приміщенні без світла, вентиляції, достатньої кількості води та їжі майже місяць. Через неможливість вчасно отримати медичну допомогу у підвалі померло 10 осіб похилого віку.

Зазначається, що Соловов забороняв виносити померлих із підвалу, тому тіла тривалий час залишались у приміщенні разом із людьми.

Суд визнав Соловова винним у скоєнні воєнних злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, та заочно засудив його до 12 років позбавлення волі.