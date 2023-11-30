СБУ підірвала Байкало-Амурську магістраль. Це стратегічний шлях між Росією та Китаєм: фото

Служба безпеки України влаштувала вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії – це єдиний серйозний шлях між РФ та Китаєм

Північномуйський тунель (Фото: ресурс окупантів)

Служба безпеки України влаштувала вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії – це єдиний серйозний шлях між РФ та Китаєм. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у силовому блоці.

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За його словами, у ніч проти 30 листопада стався вибух у Північномуйському тунелі імені Безсолова в Бурятії.

Фактично, це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм, який окупанти використовують для військових постачань.

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Співрозмовник заявляє, що це успішна спеціальна операція СБУ.

Під час руху вантажного проїзду спрацювали чотири вибухові пристрої, на місці працює Федеральна служба безпеки РФ, російські залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки.

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