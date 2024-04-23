Серебрянський ліс. Нацгвардія: Готувалися таємно, пройшли вперед – повернули частину території
У Національній гвардії України є певне просування у Серебрянському лісі, а також у гвардійців є батальйонно-тактична група, яка успішно відбиває всі наступи противника. Про це в інтерв'ю для LIGA.net розповів командувач Нацгвардії Олександр Півненко.
Командувач Нацгвардії розповів, що у бійців у Серебрянському лісі є певне просування й трьом бригадам вдалося повернути частину території.
"Росіяни з добу не могли зрозуміти, чому ми з’явились там, де нас не було. Підготовка проводилась максимально таємно, відвернули їхню увагу. Три бригади пройшли вперед. Спротиву не було. Повернули частину території. Полонені росіяни не встигли зрозуміти, що відбулось", – розповів він та наголосив, що це – "віртуозність командирів".
Півненко зазначив, що батальйонно-тактичну групу створили з певних підрозділів бригад оперативного призначення.
"Вона добре себе проявляє на одному з напрямків, успішно відбиває всі наступи противника. Мало того, ще й відвойовує у противника певні території", – розповів він.
З осені 2022 року через Серебрянський ліс проходить лінія фронту.
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