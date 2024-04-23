Серебрянський ліс. Нацгвардія: Готувалися таємно, пройшли вперед – повернули частину території

Національна гвардія України (Фото: EPA)

У Національній гвардії України є певне просування у Серебрянському лісі, а також у гвардійців є батальйонно-тактична група, яка успішно відбиває всі наступи противника. Про це в інтерв'ю для LIGA.net розповів командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

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Командувач Нацгвардії розповів, що у бійців у Серебрянському лісі є певне просування й трьом бригадам вдалося повернути частину території.

"Росіяни з добу не могли зрозуміти, чому ми з’явились там, де нас не було. Підготовка проводилась максимально таємно, відвернули їхню увагу. Три бригади пройшли вперед. Спротиву не було. Повернули частину території. Полонені росіяни не встигли зрозуміти, що відбулось", – розповів він та наголосив, що це – "віртуозність командирів".

Півненко зазначив, що батальйонно-тактичну групу створили з певних підрозділів бригад оперативного призначення.

"Вона добре себе проявляє на одному з напрямків, успішно відбиває всі наступи противника. Мало того, ще й відвойовує у противника певні території", – розповів він.

ДОВІДКА. На території лісу є Серебрянський заказник – один з об'єктів природно-заповідного фонду Луганської області, ботанічний заказник місцевого значення. Розташований за 8 км на південний захід від Кремінної. Фауна заказника включала рідкісних квакшу звичайну і веретільницю ламку, тут гніздились осоїд, сова вухата, сова сіра, великий строкатий, середній і малий дятли, синиці, шпаки, дрозди та інші птахи. З ссавців у заказнику мешкали борсук європейський, лісова куниця, європейська норка, видра, вивірки звичайна і телеутка, олень благородний, сарна, зрідка можна було побачити лосів. Також тут були занесені до Червоної книги України види рослин.



З осені 2022 року через Серебрянський ліс проходить лінія фронту. На території лісу є Серебрянський заказник – один з об'єктів природно-заповідного фонду Луганської області, ботанічний заказник місцевого значення. Розташований за 8 км на південний захід від Кремінної. Фауна заказника включала рідкісних квакшу звичайну і веретільницю ламку, тут гніздились осоїд, сова вухата, сова сіра, великий строкатий, середній і малий дятли, синиці, шпаки, дрозди та інші птахи. З ссавців у заказнику мешкали борсук європейський, лісова куниця, європейська норка, видра, вивірки звичайна і телеутка, олень благородний, сарна, зрідка можна було побачити лосів. Також тут були занесені до Червоної книги України види рослин.З осені 2022 року через Серебрянський ліс проходить лінія фронту.

13 березня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті лишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася". Ймовірно, це сталося через високий рівень втрат окупантів.

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